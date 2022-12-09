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Rize-Artvin Havalimanında ilk! Umman'dan Rize'ye uçak seferi

Rize-Artvin Havalimanında ilk! Umman'dan Rize'ye uçak seferi
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Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2., dünyanın ise 5. havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanında ilk düzenli uluslararası uçuşlar Umman'dan yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan, Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı 2023 yılının 1 Temmuz-5 Eylül tarihleri arasında bir özel Havayolu Şirketi tarafından Umman'ın başkenti Maskat'tan haftada 2 gün seferler düzenlenecek. Düzenlenecek seferlerle beraber Rize-Artvin havalimanına ilk kez yurtdışından düzenli halde uçuşlar yapılacak.

Etiketler rize artvin havalimanı umman
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