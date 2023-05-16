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Rus turistlerin Türkiye'de tatil ilgisi patladı

Rus turistlerin Türkiye'de tatil ilgisi patladı
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Rus Turizm Endüstrisi Birliği, yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebini paylaştı.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Rusya'da, yurt dışı tatil planlarının yapılması hız kazandı.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği, Türkiye'de tatil bölgelerine yönelik yoğun ilgiye dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, Rus turistlerin Türkiye'de tatile yönelik talebinin mayısta beklentilerin altında kaldığı belirtildi.

Türkiye tatil paketi satışları artışta
Tatil bölgelerindeki fiyatların, Rus turistler için tekrar cazip seviyelere geldiği değerlendirmesine yer verilen açıklamada şöyle denildi:

Mayıs sonundan itibaren ivme hızlanacak
Sektör yetkilileri de Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarının artışa geçtiğini ve mayıs sonundan itibaren söz konusu ivmenin hızlanacağını belirtti.

Türkiye'yi geçen yıl 5 milyon 200 binden fazla Rus turist ziyaret etmişti.

Etiketler rus turist türkiye
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