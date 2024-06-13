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Sanki eksiği vardı: 2 yeni AVM daha geliyor

Sanki eksiği vardı: 2 yeni AVM daha geliyor
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Alman ECE Marketplaces’in bir iştiraki olan ve yönetiminde 200 alışveriş merkezi bulunan ECE Türkiye, 2 yeni AVM daha açmaya hazırlanıyor.

ECE Türkiye, Antalya'da gerçekleştireceği yeni yatırım projelerinin duyurusunu yaptı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre şirket, mevcut 200 AVM’sine ek olarak iki yeni projeyi daha hayata geçiriyor.

Bu projelerden biri olan Luviya, Antalya'da inşa edilecek.

Luviya'nın 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olacağı ve 653 daire, 5 yıldızlı bir otel ve A sınıfı ofis alanı ile birlikte 200 mağaza barındıracağı belirtildi.

En çok AVM bulunan şehir unvanına sahip İstanbul'da mevcut 114 AVM bulunuyor.

Etiketler AVM alışveriş merkezi ece Türkiye
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