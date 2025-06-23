Füzeler piyasalara düştü: Dolar 40 TL'ye dayandı; altın kritik seviyede...

Ortadoğu'da İsrail'in saldırıylarıyla başlayan İran'ın karşı saldırıylarıyla büyüyen ve son olarak ABD'nin de B-2 bombardıman uçaklarıyla dahil olduğu savaş hem para hem emtia hem de kripto para piyasalarını altüst etti. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş, kripto para piyasalarında ve brent petrolde son durum...

Ortadoğuda İsrail’in İran’a yönelik peş peşe hava saldırılarıyla başlayan, İran'ın karşı saldırılarıyla devam eden savaş tüm hızıyla sürerken son olarak da ABD'ye ait B-2 ağır bombardıman uçakları İran'ı hedef almıştı. Ortadoğudaki savaş büyüdükçe piyasalardaki etkileri de büyüyor. ABD'nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından ABD doları ise önde gelen para birimleri karşısında yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki geri çekilme sürerken brent petrol de yükselişte. ABD'nin hafta sonu İran’daki önemli nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının ardından yatırımcıların dolara yönelmesiyle altın fiyatları ise haftanın ilk işlem gününde düşüş kaydetti. Diğer taraftarn kripto para piyasalarında da sert düşüş gözlemleniyor. Analistler, Orta Doğu'da artan gerilimin başta enerji arzı olmak küresel ekonomik riskleri artırdığını belirterek, bölgeden gelen haber akışının yakından takip edildiğini söyledi. İşte 23 Haziran Pazartesi günü saat 12:00 itibariyle son durum: Güne 39,71 TL'den başlayan Dolar : 39,73 TL

45,77 TL'den başlayan Euro : 45,62 TL

53,40 TL'den başlayan Sterlin : 53,27 TL Cuma günü Dolar'ın satış fiyatı 39,66 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 45,74 TL olmuştu. 3.354 Dolar'dan başlayan Ons altın : 3.363 Dolar

4.287 TL'den başlayan Gram altın : 4.293 TL

7.094 TL'den başlayan Çeyrek altın : 7.097 TL

14.188 TL'den başlayan Yarım altın : 14.190 TL

29.176 TL'den başlayan Cumhuriyet altını : 29.188 TL 46,01 TL'den başlayan Gümüş : 46,26 TL Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 296 TL'den tamamladı. 101.869 Dolar'dan başlayan Bitcoin : 101.748 Dolar

2.240 Dolar'dan başlayan Ethereum : 2.257 Dolar 76,83 Dolar'dan başlayan Brent petrol: 76,80 Dolar Cuma günü 76,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,91 dolar seviyesinde tamamlamıştı.