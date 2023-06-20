SASA dünyanın en büyüğünü Türkiye'de inşa edecek

Honeywell, son nesil Honeywell Oleflex teknolojisi sayesinde, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin, dünyanın en büyük Propan Dehidrojenasyon (PDH) ünitesini Türkiye’de inşa etmesine yardımcı olacağını duyurdu. Tesis yılda 1 milyon ton propilen üretmeyi hedefliyor.

Honeywell UOP Oleflex™ işlemi, hafif parafinden katalitik dehidrojenasyon yoluyla hafif olefinlerin üretimi için kullanılırken, polimer kalitesinde propilen ve isobütilenin elde edilebileceği bir kaynağı da beraberinde getiriyor. Çevre dostu bu teknoloji, alternatiflere kıyasla daha düşük bir emisyon ve enerji tüketimi sağlıyor. Planlanan inşa projesi, 2023 ile 2026 yılları arasında gerçekleşecek ve 1 milyon ton kapasiteli bir PDH üretim tesisi ve konteyner limanının inşasını içerecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SASA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu şunları söyledi: "SASA, sürdürülebilir bir büyüme perspektifine sahip olan Türkiye'nin ilk ve en büyük polyester ve polimer üreticisidir. SASA, Türkiye'yi dünyanın en üst sıradaki üç polyester üreticisinden biri yapmayı ve küresel ölçekte önde gelen oyunculardan biri olmayı hedeflemektedir. Bu vizyon, Honeywell'in Oleflex™ teknolojisinin yardımıyla gerçeğe dönüşmektedir. Bu, SASA'nın ham petrolden kimyasallara dönüşüm konusundaki yeni girişimi için ilk teknoloji ödülüdür ve bu proje, yenilik ruhumuzu sürdürürken kendimizi geliştirmemize de olanak sağlayacaktır."

Honeywell Türkiye, İsrail ve Orta Asya Başkanı Uygar Doyuran: “Oleflex™ teknolojimiz, SASA gibi yatırımcıların Honeywell UOP'nin özgün, yüksek aktif, stabil ve çevre dostu katalizörünü kullanarak düşük maliyetli propilen üretmesini ve böylece büyüyen propilen pazarına katılmasını sağlıyor. OleflexTM teknolojisi, Honeywell UOP tarafından dehidrojenasyon teknolojisiyle birlikte 75 yılı aşkın süredir yapılan inovasyonlarla desteklenmeye devam ediyor" diyerek konu hakkındaki görüşlerini aktardı.

2011'den bu yana, küresel olarak gerçekleştirilen çoğu dehidrojenasyon projesi Honeywell UOP teknolojisine dayanıyor. Bu projeler arasında propan (C3), isobütan (iC4) ve karışık C3/iC4 servisi için olanlar da bulunuyor. Oleflex™ teknolojisinden kaynaklanan propilen üretim kapasitesi şu anda yaklaşık olarak yılda 13,2 milyon metrik ton olup, lisanslanmış kapasite ise yılda 42 milyon metrik ton propileni aşıyor.

Honeywell, yakın zamanda 2035 yılına kadar operasyonlarında ve tesislerinde karbon nötr olma taahhüdünde bulundu. Bu güçlü taahhüt, şirketin operasyonlarının ve tesislerinin sera gazı yoğunluğunu keskin bir şekilde azaltma ve müşterilerinin çevresel ve sosyal hedeflerini karşılamalarına yardımcı olmak için yıllardır süren parlak inovasyon geçmişine dayanıyor. Honeywell ‘in yeni ürün tanıtımı, araştırma ve geliştirme yatırımlarının yaklaşık %60'ı, müşterilerinin çevresel ve sosyal sonuçlarını iyileştiren ürünlerden oluşuyor.

Honeywell Hakkında

Honeywell (www.honeywell.com), havacılık ürünleri ve hizmetleri; binalar ve endüstri için kontrol teknolojileri ve performans malzemeleri gibi sektöre özel çözümler sunmaktadır. Teknolojilerimiz, uçaklar, binalar, üretim tesisleri, tedarik zincirleri ve çalışanların daha bağlantılı olmasına ve böylece dünyamızın daha akıllı, daha güvenli ve daha sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olur. Honeywell hakkında daha fazla haber ve bilgi için lütfen www.honeywell.com/newsroom adresini ziyaret edin.