Seba İnşaat Karaköy ve Dolapdere’deki iki oteli için Katarlı turizm devi ARTIC ile el sıkıştı

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere’de yer alan, 400 odalı iki otelin satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Company (ARTIC) ile toplan 93 milyon Euro üzerinden el sıkıştı.

ARTIC, Karaköy’de Mumhane Caddesi üzerinde yer alan 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapdere’de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek.

Satışa ilişkin anlaşma; Katar’ın başkenti Doha’da yer alan ARTIC genel merkezinde gerçekleştirildi. Satış anlaşmasına; Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli ile ARTIC Yönetim Kurulu Başkanı Şeyh Faysal Bin Qassim Al Thani imza attı.

Seba İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Engin Keçeli, satış süreci hakkında şu bilgileri verdi:

“Karaköy’de tarihi Veli Alemdar Han’ı 2010 yılında satın alarak, 5 yıldızlı bir otele dönüştürdük. Yine 2012 yılında Dolapdere’de eski Burla Makine’nin arazisine de beş yıldızlı şehir oteli inşa ettik. Her iki otelin satışı konusunda, uzun bir süredir ARTIC ile görüşmelerimiz sürüyordu. Yaptığımız bu görüşmeler sonucunda da her iki otel için, toplamda 93 milyon Euro’ya anlaştık. Taraflar, ülkeler ve sektör için hayırlı olmasını dileriz.”

SEBA İNŞAAT

Seba İnşaat, 1995 yılından beri faal olarak inşaat sektöründe projeler gerçekleştirmekte. 24 yılda İstanbul ve Bodrum’da 2500’den fazla konut, 250 bin metrekareden fazla ofis alanı, iş merkezleri, oteller ve sinema projelerine imza atan şirket, bugüne kadar toplamda yüze yakın proje ve yaklaşık 2 milyon metrekare inşaatı tamamlayarak teslim etti.

ARTIC

2003 yılında kurulan ARTIC, Katar'da bulunan Al Faisal Holding'in bünyesinde faaliyet gösteriyor. ARTIC, hem Katar'da hem de uluslararası alanda ağırlama sektörüne ve ağırlama hizmetleriyle ilgili temel bir odak noktası olan gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor. ARTIC'in hızlı büyüme ve gelişmesi, dünyanın önde gelen uluslararası otel gruplarından biri olma vizyonunu yansıtıyor.

ARTIC'in mevcut yatırım portföyü, başlıca şehir merkezinde ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA), Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tatil beldelerinde bulunan 26'dan fazla ünlü ve ikonik mülkten oluşmakta..Otel portföyüne ek olarak, ARTIC, tamamlayıcı endüstri sektörlerine yatırım yaparak, operasyonları boyunca ticari ve finansal sinerji yaratıyor. Şirket, yatırım portföyünü satın almalar veya mülk geliştirme yoluyla sürekli genişletiyor.