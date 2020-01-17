Dailymotion, Türkiye'de yeni partnerini seçti

Dailymotion ve EO Tech Media ortaklığının amacı, EMEA bölgesinin hızla yükselen pazarlardan birinde daha da genişlemek. Dailymotion’ın Türkiye’de satış ve çözüm partneri olan EO Tech Media, reklamverenlere özellikle Dailymotion’ın sahibi olduğu alanların programatik reklamlarla değerlendirilmesi konusunda destek ve yardım sağlayacak. EO Tech Media ayrıca, Türkiye yerleşik yayıncılara, medya şirketlerine ve içerik sahiplerine Dailymotion’ın gelişmiş video çözümleri ile buluşturmak için ulaşmaya da devam edecek.



Alombert “EO Tech Media ile işbirliğimiz için oldukça heyecanlıyız. Bu ortaklığın Türkjye’de iki şirket için de dengeleri değiştirici olduğuna inanıyoruz. Bugüne kadarki tüm çabalarımızla, işimizi daha kazançlı hale getirmek için , Türkiye'de 150 milyondan fazla premium envanter, 17 milyon tekil izleyici ve özel reklam formatları gibi gereken tüm varlıklara sahip olduk:. EO Tech Media ile, programatik satış uzmanlıkları ve her gün ispatladıkları yüksek enerjileriyle birlikte, Türkiye'deki faaliyetlerimizi önemli ölçüde geliştireceğimize inanıyoruz” dedi.



EO Tech Media 2017 yılında kuruldu ve ilk olarak native reklam ürünü olan 'Advancenative' ile dijital reklam sektöründe faaliyetine başladı. O zamandan beri, programatik reklamcılıktaki tecrübeleri ve uzmanlıklarıyla bu sektördeki varlığını güçlendirdiler. EO Tech Media, yayıncı ağlarını genişletmeye devam ederken, programatik reklamlar ve sektöre sunmak istedikleri yeni ürünler için teknolojik altyapılarını sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.



EO Tech Media Kurucu Ortağı Fikret Dinçer, “Dailymotion ile Türkiye'deki ortaklığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. Öncelikli hedefimiz, Dailymotion’un Türkiye pazarındaki hacmini arttırmak adına, programatik reklamcılık uzmanlığımız ve direkt satış gücümüzü harmanlamak. Dailymotion teknolojisi ile ekibimizin enerjisinin buluşmasının Türkiye’de büyük başarılara imza atacağına inancımız tam” dedi.



Dailymotion Hakkında

2005 yılında kurulan Dailymotion, 250 milyondan fazla kullanıcıyı haber, spor, müzik ve eğlence dikeylerinde premium içeriklerle bir araya getiren global bir video platformu ve video player çözüm ortağıdır. Akıllı bir player, sezgisel algoritma ve videoları gerçekten çok seven küratörler tarafından özenle seçilmiş içerik setleri üzerine inşa edilmiş Dailymotion, premium içerik üreticilerinin hikayelerini benzersiz bir izleme deneyimi ile son kullanıcılara ulaştırmaktadır. Dailymotion, Paris merkezli, çok uluslu bir medya şirketi olan Vivendi’ye aittir. https://www.dailymotion.com/



EO Tech Media Hakkında

EO Tech Media, Türkiye'de her yıl büyüyen 3 milyar TL’lik dijital reklam pazarına yenilikçi reklamcılık çözümleri sunmak amacıyla 2017 yılında kuruldu. Dailymotion’ın Türkiye’deki satış faaliyetlerine ek olarak, EO Tech Media, reklamverenlere ve yayıncılara AdvanceNative ve Storyim ile iki çözüm sunuyor. Native reklamlar için lokal ve global kaynak yaratan AdvanceNative ve Mediafirst dijital reklam çözümü, mobil websiteleri içeriklerini kullanıcıların sosyal medyadan aşina oldukları story formatına çeviren Storyim.

EO Tech Media, AdvanceNative networkunde 200’ü aşkın Premium websitesi ile aylık 1.2 Milyar gösterim üretmekte ve30’u aşkın ajans, 100’ü aşkın marka ile çalışmaktadır.