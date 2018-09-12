Fişek Group iflasını istedi

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, hırdavat, tarım aletleri ve yedek parça alanında faaliyet gösteren bir dizi şirketi bulunan Fişek Group için sonun başlangıcı ise 29 Ağustos günü oldu.

Anılan gün şirketin 100'ü aşkın çalışanına 10 günlük ücretsiz izin verildi. Toplantıda, bir takım sıkıntıların yaşandığı ancak aşılabileceği kaydedildi.

Aralarında bankaların da olduğu çok sayıda alacaklı, 120 milyon lira borcu olan Fişek Group’un merkezinde tonlarca eşyayı haczetti. Fişek Group Avukatı Savaş Çulha ise “Şirket sahiplerinin bir yere kaçtığı yok. Tüm borçları ödeyecek mal varlığımız var” açıklamasını yaptı.

"BORÇLARI ÖDEYECEK MALIMIZ VAR"

Fişek Group Avukatı Savaş Çulha yaptığı açıklamada “Toplam borcumuzu karşılayacak ölçekte varlığımız var. Bankalara ve piyasaya olan toplam borcumuz 120 milyon lira. Varlığımız ise 110 milyon lira… Şirketin sahiplerinin bir yere kaçtıkları yok. Ben şirket avukatı olarak tüm alacaklılar ile temastayım. Dün itibari ile 130 işçinin tüm ödemelerini yaptık. Gerek bankalar gerek diğer piyasa alacaklıları olsun tek tek ödemelerini yapacağız. Bu süreci yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyorum. Kurlardaki hareketlilik, teminat açığına yol açtı. Bugüne kadar çok düzgün çalışan bir firma… Yurt dışı ile de önemli bağlantıları söz konusu. Buradaki her çalışan ortalama 15-20 yıldır ailenin yanında çalışmış. Mal alıp verdiğimiz bazı firmalar dahi ‘gerekirse para verelim’ diyor” şeklinde konuştu.