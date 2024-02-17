Selçuk Geçer ''zengin edecek'' yatırım tavsiyesini açıkladı

Konut piyasasında durgunluk devam ederken, piyasa uzmanı Selçuk Geçer'den yatırımcılara dikkat çeken bir tavsiye geldi.

Youtube kanalında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan piyasa uzmanı Selçuk Geçer, yatırımcılara tavsiye verdi. Konut fiyatlarının da dolar kuru gibi baskılandığını belirten Geçer, konut fiyatlarının geleceğiyle ilgili tahminlerini paylaştı.

Geçer, "Bence konut alınabilir. Konut fiyatları çok yüksek seviyelere ulaştı. Büyük bir balon oluştu ve şimdi o balonu yavaş yavaş indirmeye çalışıyorlar. Ancak Türkiye'de hala ciddi bir enflasyon var. Yüzde 150 gibi bir enflasyon var ve bu durumu alışveriş yaparken görebiliyoruz" diye konuştu.

"KESİNLİKLE KONUT ALIN"

''Şimdi konut alınır mı?'' sorusuna yanıt veren ünlü analist, ''Bugün 50 lira olan bir konutun yarın 100 lira olacak ve eğer bir miktar birikiminiz varsa, kesinlikle konut alın. Konut, yatırım yapılabilecek en önemli araçtır." dedi.

Krediyle konut alımının mantıklı olmadığını ifade eden Geçer, ''Eğer elinizde nakit varsa, kesinlikle almanızı öneririm'' ifadelerini kullandı.

KONUT SATIŞLARI DİBİ GÖRDÜ

Türkiye İstatistik Kurumu 2024 Ocak ayına ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve %16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,6 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalarak 25 bin 263 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,5 oldu.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,6 azalış göstererek 55 bin 45 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,5 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı

Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 208 konut ile İran, 127 konut ile Ukrayna, 99 konut ile Irak ve Kazakistan vatandaşları izledi.