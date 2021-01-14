SON DAKİKA
ŞU ANA KADAR KAÇ KİŞİ KORONAVİRÜS AŞISI OLDU? SAĞLIK BAKANI AÇIKLADI
İSTANBUL’DA DÖRT GÖZLE BEKLENEN KAR YAĞIŞI BAŞLADI
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 14 Ocak 2021 14:09

SGK 14 ilde 36 taşınmazını satacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 14 ilde arsa ihalesi, lojman satışı, konut satışı ihalesi ve tarla satışı gibi çok sayıda taşınmaz satışı için ihale yapacağını duyurdu.

SGK 14 ilde 36 taşınmazını satacak
A+ A-

SGK'dan yapılan açıklamada 14 şehirde kuruma ait; konut, lojman, tarla ve arsa gibi birçok taşınmazın satılığa çıkarılacağı ilan edildi.

14 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan ihale duyurusu kapsamında 14 farklı ilde satış yapılacağı açıklandı. Böylece aralarında Ankara, Bursa, Diyarbakır, Bolu, Çorum, Denizli, Erzurum, İzmir, İstanbul, Rize, Konya, Samsun, Sinop ve Sakarya'nın yer aldığı 14 ilde bulunan çok sayıda taşınmaz ihale yöntemi ile satışa sunuldu.

Yayımlanan duyuruda söz konusu açık artırmanın 2 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olup her taşınmaz için ayrı ayrı ilanda belirtilen tarih ve saatte yapılmak üzere 5 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği bildirildi.
İşte Resmi Gazete'de yer alan o ilan ve satılacak taşınmazlar:

satış , sgk , ihale , gayrimenkul , taşınmaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM