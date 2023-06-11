Son tarih 1 Temmuz: Zorunlu oluyor

2022 veya müteakip hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı için 3 milyon ve üzeri olan mükelleflerin e-fatura’ya geçişinde son tarih 1 Temmuz olarak açıklandı.

E-fatura dönemi başlıyor. Yeni düzenleme ile kağıt faturalar tarih oluyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişikliklerle e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelecek.

SON TARİH 1 TEMMUZ

1 Temmuz 2023'ten itibaren birçok sektör bu kapsama alınacak.

ZORUNLU OLARAK E-FATURAYA GEÇİŞ YAPACAKLAR

Öncelikle 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapmış olacak.

E-DEFTER İÇİNSE TARİH 1 OCAK 2024

Sabah'da yer alan habere göre; brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.