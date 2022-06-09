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Stokçular şimdi yandı! 6. Yargı Paketi Meclis'ten geçti

Stokçular şimdi yandı! 6. Yargı Paketi Meclis'ten geçti

Stokçuluk yapanlara ve fiyatları etkileyenlere ağır ceza verilmesini öngören 6. Yargı Paketi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla Türk Ceza Kanunu'nda bu suçlar için belirlenen cezalar artırılıyor.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile fiyatları etkileme suçunda hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 1 yıla, üst sınırı da 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Stokçuluk suçunda da hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 2 yıldan 3 yıla yükselecek.

Her iki suçun da örgütlü işlenmesi halinde söz konusu cezalar bir buçuk kata kadar artırılabilecek. Böylece, fiyat etkileme ve stokçuluk suçu işleyenler hakkında tutuklama kararı verilebilecek.

Düzenlemeyle hakim ve savcı yardımcılığı da hayata geçirilecek. Sınavı kazananlar Türkiye Adalet Akademisi'ndeki temel eğitimden sonra "hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı" olarak atanacak.

Teklifle ayrıca, noterlerde gayrimenkul satışı yapılmasının önü açılacak.

AA

Etiketler stokçuluk meclis 6. yargı paketi
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