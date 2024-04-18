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Şubat dönemi prim borcu ödeme tarihi uzatıldı

Şubat dönemi prim borcu ödeme tarihi uzatıldı
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçlarının KDV iadeleriyle 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenebileceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan prim borçlarıyla ilgili açıklama yapıldı. 2024 yılı şubat dönemi SGK prim borçları, KDV iadeleri ile 26 Nisan 2024 tarihine kadar ödenebilecek.

SGK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 2024 yılı Nisan ayının ikinci haftasına denk gelen Ramazan Bayramı tatili nedeniyle mükelleflerin KDV iade alacaklarının 2024/ Şubat dönemi SGK prim borcuna 20 Nisan 2024 tarihine kadar mahsubunda gecikmeler yaşanabileceğinin belirtilmesi üzerine, söz konusu mahsuplara yönelik vade tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere 26 Nisan 2024 tarihine kadar uzatılması karar altına alınmıştır. Bu doğrultuda her ayin 1'i ila 30'u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret ödenen 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenler yönünden 2024/ Şubat ayına ilişkin sigorta prim borcunun katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi halinde vade tarihi 26 Nisan 2024 olarak uygulanacaktır"

Etiketler şubat şubat dönemi prim borcu
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