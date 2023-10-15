Tarım Kredi'nin Yüzde 50 indirim kampanyası başlıyor

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde temel ihtiyaç ile temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimleri kapsayan 17 günlük kampanya başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlere yaptığı enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadeleye destek olma çağrısı üzerine Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri yeni bir kampanya düzenlendi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde mevcut indirim kampanyalarına ilave olarak süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimin gerçekleştirileceği kampanya yarın itibarıyla başlıyor.

Kampanya 2 Kasım'a kadar devam edecek.

Ayrıca Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.