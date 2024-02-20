TCDD'de parça parça özelleştirme adımı

TCDD’de gişe, manevra ve istasyon hizmetlerinin de özelleştirilmesinin önü açıldı.

AK Parti iktidarı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) için bir kez daha tartışma yaratacak bir adım attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16 Şubat tarihinde, "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği’ni" değiştirdi.

Yapılan değişiklikle demiryollarında yolcu ve yük treni işletmeciliğinin özelleştirilmesinin ardından "manevra hizmetleri işletmeciliği" ve "gar veya istasyon işletmeciliği" adı ile manevra ve istasyon hizmetlerinin de özelleştirilmesinin önü açıldı.

Konuyla ilgili olarak Birgün gazetesine bir açıklama yapan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) Uluslararası Taşımacılık Federasyonu (ITF) Temsilcisi İsmail Özdemir "İktidar TCDD'yi de özelleştirmek için 2013 yılında 6461 Sayılı Kanun’u çıkardı" dedi.

İşte Özdemir'in açıklamaları:

"TCDD 2013 yılında kamu iktisadi teşebbüsünden, iktisadi devlet teşekküllü haline dönüştürüldü.1 Ocak 2017 de TCDD Taşımacılık A.Ş. ile altyapı ve taşımacılık ayrıştırıldı. Aslında amaç tüm hizmetleri özelleştirmek. Demiryolları diğer kurumlardan trafik durumu nedeniyle farklı. Özelleştirme yapıldığında kazalar beraberinde gelecektir. Özelleştirme zamana yayarak, çıkarılan Kanuna uygun Yönetmelikler ile kısım kısım özelleştirme hayata geçiriliyor. Taşımacılık alanında 2 özel sektör işletmeciliğe başlamıştı. Yakın zamanda 2 özel sektör daha lisans alarak taşımacılık faaliyetlerine başlayacak.

Şimdi ise 16 Şubat tarihli 32462 sayılı Resmi Gazetedeki yönetmelikten de görüleceği gibi TCDD uhdesindeki tüm hizmetler zamanla özelleştirilmek için altyapı oluşturuluyor. Taşımacılık faaliyeti yanında gişe, acenta hizmetleri, manevra hizmetleri de lisans yetkilendirmesi ile özel sektöre verilmesi planlanmaktadır.

Bu yönetmelik bu hizmetlerin özelleştirme dayanağıdır. Ülkemizde özelleştirme toplumsal bir fayda getirmediği için kamuoyu nezdinde kabul görmüyor. TCDD’de ise hizmetler parça parça özelleştiriliyor. Dar bir yönetim kadrosu bırakılıp diğer tüm hizmetler özel sektörlere verilmek isteniyor. Merkezi araziler yandaş sermaye çevrelerine veriliyor. Sendikal ve toplumsal sorumlulukla, ülkemize, halkımıza ve kurumlarımıza sahip çıkacağız…"