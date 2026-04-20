TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, görevinden ayrıldı. Akçay’ın ismi, Para Politikası Kurulu ve Yönetim Komitesi listelerinden çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Nisan’daki faiz kararı öncesinde yönetim kademesinde önemli bir gelişme yaşandı. TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay, emekli olarak görevinden ayrıldı. Akçay’ın ismi, Para Politikası Kurulu ve Yönetim Komitesi listelerinden çıkarıldı.

28 Temmuz 2023’te göreve getirilen Akçay'ın bu ay içinde emekliye ayrılması bekleniyordu. Henüz Merkez Bankası kanadından resmi bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret açıklaması tepki çekmişti

Akçay, son dönemde özellikle asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmemişti. Üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte, enflasyonla mücadele kapsamında ücretlerin baskılanması gerektiğini savunmuş ve "Asgari ücreti yüksek bir yere çekeyim en azından işçi kurtulsun demek’ dünyanın en kötü fikri" ifadelerini kullanmıştı.

Haber3.com Haber Merkezi