TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay sessiz sedasız görevinden ayrıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 22 Nisan’daki faiz kararı öncesinde yönetim kademesinde önemli bir gelişme yaşandı. TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay, emekli olarak görevinden ayrıldı. Akçay’ın ismi, Para Politikası Kurulu ve Yönetim Komitesi listelerinden çıkarıldı.

28 Temmuz 2023’te göreve getirilen Akçay'ın bu ay içinde emekliye ayrılması bekleniyordu. Henüz Merkez Bankası kanadından resmi bir açıklama yapılmadı. 

Asgari ücret açıklaması tepki çekmişti

Akçay, son dönemde özellikle asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamalarla gündemden düşmemişti. Üç hafta önce katıldığı bir etkinlikte, enflasyonla mücadele kapsamında ücretlerin baskılanması gerektiğini savunmuş ve "Asgari ücreti yüksek bir yere çekeyim en azından işçi kurtulsun demek’ dünyanın en kötü fikri" ifadelerini kullanmıştı.

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler tcmb Merkez Bankası Osman Cevdet Akçay faiz kararı Para Politikası Kurulu
