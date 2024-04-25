TCMB kritik faiz kararını açıklıyor; işte tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı politika faiz kararı için bugün toplanıyor. Geçen ay politika faizini 500 baz puan artıran bankanın, bu ayı pas geçmesi bekleniyor.

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

Nisan ayı faiz kararının 14.00'te açıklanması bekleniyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.

Piyasalar, TCMB’nin nisan ayı PPK toplantısında faizlere ilişkin herhangi bir karar almasını beklemiyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde politika faizi yüzde 50 oranında sabit kalmış olacak. Buna ek olarak ise TCMB’nin karar metninde vereceği mesajlar ve karar sonrasında gelecek açıklamalar takip edilecek.

Politika faizi yıl sonu beklentisi yüzde 45

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Yabancı bankalardan yıl sonu için farklı tahminler geldi

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ve Alman Deutsche Bank, nisan ayı toplantısı için ortak bir şekilde politika faizinin yüzde 50 seviyesinde bırakılacağını öngördü. Ancak 2024 yılı sonu için farklı tahminler geldi.

Deutsche Bank analistleri enflasyonist risklerin devam etmesi ve enflasyon beklentilerinin çıpalanmaması halinde ikinci çeyrekte ekstra artışlar gelme ihtimalini kabul etmekle birlikte politika faizinin yıl sonuna dek muhtemelen yüzde 50 seviyesinde sabit kalacağını öngördü ve 2024 yılı için beklentisini yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu.

Goldman Sachs tarafından ise daha ilginç bir tahmin geldi. Banka, TCMB’nin yıl içerisinde 20 puanlık faiz indirimi gerçekleştireceğini öngördü ve 2024 yıl sonu faiz beklentisini yüzde 30 olarak açıkladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

TCMB, faiz indirimine ne zaman başlar?

Enflasyon görünümündeki bozulmayı gerekçe gösterilerek agresif sıkılaştırma döngüsüne şubat ayında ara verilmesinin ardından mart ayında faiz oranı 500 baz puan artırıldığını aktaran Reuters, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik büyümeyi desteklemek için savunduğu düşük faiz politikasını tersine çevirerek 2023 Haziran ayından bu yana faizleri artırdığına dikkat çekti.

Ekonomistlerin, Merkez Bankası'nın 4. çeyreğe kadar faiz indirimi yapmayacağını öngördüklerini aktaran Reuters, politika yapıcıların aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş görülene kadar sıkı duruşu sürdürüceğini ifade ettiğini belirtti.

Faizde 2025 beklentileri

4. çeyrekte faizin 250 baz puan düşürülerek oranın %47,5'e çekileceği ifade edilen anket sonuçlarına göre gelecek yıl daha fazla azalmanın görüleceği ve 2025 sonuna kadar bu oranın %30,0 ​​olacağı aktarıldı.

Reuters'in haberinde, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da düzenlenen bir panelde faiz artırım döngüsünün sona erdiğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar %36 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söylediğine de değinildi.

Öte yandan, Türkiye'nin bu yılı yüzde 44,2 enflasyon ortalamasıyla kapatacağı konusunda ekonomistlerin görüşlerinin olduğu aktarıldı.