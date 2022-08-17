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THY pilot alımı yapacak

THY pilot alımı yapacak

Türk Hava Yolları, pilotların ve çalışanların yorgun uçurulduğuna yönelik iddiaların ardından kaptan pilot ve ikinci pilot alımı yapacak.

Kokpit ekiplerindeki yorgunluk haberleriyle gündeme gelen THY pilot alacağını açıkladı. THY, deneyimli kaptan pilot ve 2'nci pilot istihdam edeceğini duyurdu. Havayolu şirketinin hali hazırda filosunda 386 uçak bulunurken 5 bin 525 pilot görev yapıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Gökyüzündeki yükselişimizde kilit rol oynayan, dünyanın dört bir yanında başarıya ulaşmamızda emeği olan ailemize yeni üyeler katıyoruz. Şirketimize katılacak yeni pilotlarımızın bizi hedeflerimize, misafirlerimizi ise sevdiklerine güvenle uçuracağından eminiz " dedi.

İYİ Parti İBB Grup Sekreteri Ali Kıdık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "THY pilotlarının yorgun uçtuğu paylaşımımız gündeme bomba gibi düşünce, THY tüm uçak tiplerinde kaptan ve ikinci kaptan alma kararını açıkladı" ifadelerini kullandı.

Etiketler thy pilot kaptan pilot
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