  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Merkez Bankası'ndan sıkı adım: 2,5 aydan sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan sıkı adım: 2,5 aydan sonra bir ilk

Merkez Bankası'ndan sıkı adım: 2,5 aydan sonra bir ilk
Güncelleme:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 21 Şubat sonrası 200 milyar TL tutarında TL depo alım ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) miktarsal sıkılaşma konusunda yeni bir adım attı. TCMB, 21 Şubat tarihinden sonra ilk kez TL depo alım ihalesi açtı. TCMB'nin son açtığı ihale 200 milyar TL tutarında.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, TCMB'nin verilerine bakıldığında son iki günde sistemde likidite fazlası oluştuğu görülmüştü. Buna göre bankacılık sisteminde 7 Mayıs tarihinde likidite fazlası 86,6 milyar TL olarak kaydedilmişti.

TCMB yönlendirmelerinde bu konuda aktif bir tutum içerisinde olacağını vurguluyordu. TCMB Aralık ayında “parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla” TL depo ihaleleri açabileceğini duyurmuştu.

TCMB 25 Nisan tarihli PPK toplantısına ilişkin karar metninde likidite gelişmelerinin yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüleceğini belirtmişti.

Etiketler tl depo ihale Merkez Bankası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı'' İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı'' Nisan ayında parayı buna yatıran kazandı Nisan ayında parayı buna yatıran kazandı İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü İstanbul'da bir TIR alev topuna döndü Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Marmara'da tsunami önlemi: 19 erken uyarı istasyonu devreye alındı Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı'' Sevilen dizinin yönetmeni: ''51 bölümdür camilere girişimiz yasaklandı'' Benzin ve motorine büyük indirim: Çifte indirim pompaya yansıdı Benzin ve motorine büyük indirim: Çifte indirim pompaya yansıdı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi Vahşi Batı değil Türkiye: Komşusunu araca bağlayıp metrelerce sürükledi İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada İstanbul'da lisedeki müdür cinayeti kamerada