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TPAO’ya 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı

TPAO’ya 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı

Türkiye Petrolleri AO'ya (TPAO) Mersin bölgesinde denizde bulunan iki paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.

Türkiye Petrolleri AO’ya (TPAO) Mersin bölgesinde denizde bulunan iki paftada 8 yıl süreli petrol arama ruhsatı verildi.

İlgili karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ilanına göre, TPAO’ya, Mersin bölgesinde denizde bulunan 2 bin 349 hektar ve 39 bin 581 hektar büyüklüğündeki AR/TPO/D/P32-c1 ve AR/TPO/D/P32-d numaralı paftalarda 8 yıl süreyle petrol araması yapabilecek.

TPAO, ekim ayında Akdeniz'de Türk karasuları içinde altı ayrı paftada petrol arama ruhsatı için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) başvuruda bulunmuştu.

Etiketler tpao petrol arama petrol mersin ruhsat
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