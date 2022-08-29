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TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı

TÜİK: Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayında 93,4 olan ekonomik güven endeksinin Ağustos'ta yüzde 1 artarak 94,3'e yükseldiğini açıkladı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi temmuz ayında 93,4 iken, ağustos ayında yüzde 1 oranında artarak 94,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre ağustos ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 72,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 86,3 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 101,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 116,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 oranında azalarak 112,9 değerini aldı. 

Etiketler TÜİK ekonomik güven endeksi
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