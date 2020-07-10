''TÜİK hangi ülkenin işsizlik ve istihdam oranlarını hesaplıyor?''

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısı 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalışla yüzde 12.8 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklanan rakamlara tepki gösteren CHP'li Ağbaba, TÜİK'in 10 Temmuz 2020 itibarıyla bir skandala imza attığını belirterek, kurumun işsizliğin pandemi sürecinde neredeyse hiç yaşanmadığını, aksine azaldığını açıkladığını belirtti.

Dünya genelinde pandemi nedeni ile olağanüstü koşullar yaşanırken, tüm ülkelerde kitlesel işsizlikler görülürken TÜİK'e göre Türkiye'de hiç kimsenin işsiz kalmadığının, ayrıca hiçbir iş yerinin dahi kapanmadığının açıklandığını vurgulayan Ağbaba, "TÜİK işsizlik rakamlarını yüzde 12.8 ile 3 milyon 775 bin olarak açıklamıştır. Oysaki hem istihdamda yaşanan deprem ve hem de işbaşında olmayan sayısında yaşanan azalma bize açıklanan işsizlik rakamlarının tam tersini söylemektedir" değerlendirmesini yaptı.

'TÜİK'in işsizlik tanımını değiştirmesi artık bir zorunluluk'

Ağbaba, "TÜİK acaba hangi ülkenin işsizlik ve istihdam oranlarını hesaplıyor merak ediyoruz ve açıklama bekliyoruz. İstihdam 2014 yılı seviyelerine indi, 3 milyon 13 bin kişi iktidarın kendisine iş bulacağına artık inanmıyor. İstihdamda 2019 Nisan aynına göre tam olarak 2 milyon 585 bin kişi azalarak son 6 yılın en düşük seviyesine ilerlemiştir. Ayrıca son bir yılda iş gücünden çekilenlerin sayısının 3 milyon 13 bin kişiye çıkması insanların artık iş bulmaktan ümidinin kalmadığının bir göstergesidir. İstihdam 2014 yılında 25 milyon 933 bin iken Nisan 2020'de 25 milyon 614 bine gerilemiştir. Hem istihdamda hem iş gücünde bu kadar olağanüstü azalışlar yaşanmasına rağmen açıklanan işsizlik rakamları gerçekliği yansıtmaktan uzaktır. TÜİK'in işsizlik tanımını değiştirmesi artık bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı







