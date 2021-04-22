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  3. TÜİK merakla beklenen veriyi açıkladı

Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile hazırladığı, Nisan ayı tüketici güven endeksi rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksinin Nisan ayı sonuçları yayımlandı. 

Endeks, Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 7,5 oranında azaldı; Mart ayında 86,7 olan endeks, Nisan ayında 80,2 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ AZALDI

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Mart ayında 67,3 iken, Nisan ayında yüzde 4,9 oranında azalarak 64 oldu.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken, Nisan ayında yüzde 7,9 oranında azalarak 81,0 oldu.

 Aynı dönem genel ekonomik durum beklentisi endeksi Mart ayında 94,1 iken, Nisan ayında yüzde 11,9 oranında azalarak 82,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Mart ayında 97,4 iken, Nisan ayında yüzde 4,7 oranında azalarak 92,8 oldu.

 

Etiketler tüik tcmb merkez bankası tüketici güven endeksi
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