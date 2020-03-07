  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 07 Mart 2020 10:56

Tüketici haklarında yeni dönem başladı: Artık 10 yıl tazminat hakkımız var!

Tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme yasalaştı. Bir ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda imalatçı ya da ithalatçı tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek, kolaylaşacak.

Tüketici haklarında yeni dönem başladı: Artık 10 yıl tazminat hakkımız var!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Giyimden beyaz eşyaya, gıdadan mobilyaya tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme TBMM Genel Kurul’daki mesainin ardından yasalaştı.

Güvensiz ürünlerde “ürün sorumluluğu” tazminatı getiriliyor. Alınan ürün bir kişiye veya mala zarar verirse, sorumluluk üretici ya da ithalatçıda olacak.

Tüketici, zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca tazminat talep edilebilecek.

İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamında incelenecek. Uygun olmayan ürünü piyasada bulunduranlara ceza verilecek. Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek kolaylaşacak. Bu kapsamda internetten satışlar da sıkı denetlenecek.

Uygunsuz ürünleri üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza ödeyecek. Ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza kesilebilecek. Güvensiz ve riskli ürün satanlara 500 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tazminat , tüketici , tüketici hakları , Tüketici hakları , Ayıplı ürün , bozuk ürün
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM