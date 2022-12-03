Türk çay kültürünün ünü sınırları aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan 'Türk çay kültürü' adaylık dosyası, Fas'ta süren UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası 17. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı.

Türkiye ile Azerbaycan’ın Türkiye 'Türk çay kültürü'nün 'Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınması için UNESCO'ya başvuruda bulundu. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türk çay kültürü' adaylık dosyası, Fas'ta sürmekte olan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetler arası 17. Komite Toplantısı'nda ele alındı. Gerçekleştirilen toplantıda 'Türk çay kültürü', UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne eklenmesine karar verildi.

Türkiye 5'inci sırada yer alıyor

Dünya çay üretimi sıralamasında 2 milyon 270 bin ton ile Çin 1'inci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan 2'nci, 475 bin ton ile Kenya 3'üncü, 329 bin ton ile Sri Lanka 4'üncü, Türkiye ise 250 bin ton ile 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de çayın yetiştirildiği Doğu Karadeniz’de üretici, işçi ve diğer sektörlerde yıllık yaklaşık 10 milyar TL gelir elde ediliyor.

