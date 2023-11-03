Türkiye'nin en borçlu illeri açıklandı! Bu borç illerin değil, vatandaşın borcu!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı bankalara olan kredi borçlarına ilişkin verilerle Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu.

BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alıyor.

İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor.. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.

En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.

İllerin listesi şöyle:

ADANA 201.627.337 TL

ADIYAMAN 25.812.862 TL

AFYONKARAHİSAR 40.235.209 TL

AĞRI 10.626.856 TL

AKSARAY 26.443.654 TL

AMASYA 20.141.623 TL

ANKARA 1.411.202.151 TL

ANTALYA 375.734.048 TL

ARDAHAN 4.550.270 TL



ARTVİN 9.820.331 TL

AYDIN 83.908.516 TL

BALIKESİR 91.518.862 TL



BARTIN 9.469.962 TL

BATMAN 22.557.871 TL

BAYBURT 2.824.896 TL



BİLECİK 12.694.272 TL

BİNGÖL 6.397.604 TL

BİTLİS 10.085.262 TL



BOLU 22.337.959 TL

BURDUR 18.207.030 TL

BURSA 301.555.781 TL



ÇANAKKALE 37.185.457 TL

ÇANKIRI 15.044.252 TL

ÇORUM 43.103.402 TL



DENİZLİ 163.423.834 TL

DİYARBAKIR 74.830.803 TL

DÜZCE 23.408.586 TL



EDİRNE 32.400.397 TL

ELAZIĞ 36.264.123 TL

ERZİNCAN 10.476.366 TL

ERZURUM 42.720.894 TL



ESKİŞEHİR 74.570.298 TL

GAZİANTEP 297.543.158 TL

GİRESUN 24.993.114 TL

GÜMÜŞHANE 5.512.512 TL



HAKKARİ 6.301.331 TL

HATAY 144.200.975 TL

IĞDIR 6.613.216 TL

ISPARTA 23.075.653 TL

İSTANBUL 3.786.532.998 TL

İZMİR 521.714.547 TL

KAHRAMANMARAŞ 85.556.521 TL

KARABÜK 16.564.171 TL

KARAMAN 17.632.514 TL

KARS 10.530.376 TL

KASTAMONU 25.358.538 TL

KAYSERİ 109.788.684 TL

KIRIKKALE 13.450.147 TL



KIRKLARELİ 25.460.618 TL

KIRŞEHİR 19.247.671 TL

KİLİS 4.836.143 TL

KOCAELİ 251.236.467 TL



KONYA 183.972.368 TL

KÜTAHYA 30.479.017 TL

MALATYA 34.278.780 TL



MANİSA 107.286.700 TL

MARDİN 37.073.675 TL

MERSİN 117.814.414 TL

MUĞLA 115.405.217 TL

MUŞ 8.753.985 TL



NEVŞEHİR 20.371.396 TL

NİĞDE 22.094.375 TL

ORDU 41.837.210 TL

OSMANİYE 33.555.290 TL



RİZE 20.864.511 TL

SAKARYA 68.151.468 TL

SAMSUN 91.497.806 TL



SİİRT 21.210.769 TL

SİNOP 10.491.277 TL

SİVAS 29.961.385 TL



ŞANLIURFA 69.452.380 TL

ŞIRNAK 13.073.090 TL

TEKİRDAĞ 82.845.829 TL



TOKAT 26.555.877 TL

TRABZON 63.663.100 TL

TUNCELİ 4.021.252 TL



UŞAK 23.949.060 TL

VAN 29.377.284 TL

YALOVA 27.128.378 TL



YOZGAT 23.114.009 TL

ZONGULDAK 36.847.840 TL