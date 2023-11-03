Türkiye'nin en borçlu illeri açıklandı! Bu borç illerin değil, vatandaşın borcu!
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun açıkladığı bankalara olan kredi borçlarına ilişkin verilerle Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu.
BDDK'nın verilerine göre, Türkiye'nin en büyük nüfusa sahip şehri olan İstanbul 3,7 trilyon lira ile en borçlu iller listesinde birinci sırada yer alıyor.
İstanbul'u 1,4 trilyon lira kredi borcuyla Ankara takip ediyor.. Üçüncü sırayı ise 521 milyar lirayla İzmir aldı.
En az borcu olan illerin başında 2.8 milyar lira ile Bayburt yer aldı. Bayburt'u 4 milyar lirayla Tunceli takip etti.
İllerin listesi şöyle:
ADANA 201.627.337 TL
ADIYAMAN 25.812.862 TL
AFYONKARAHİSAR 40.235.209 TL
AĞRI 10.626.856 TL
AKSARAY 26.443.654 TL
AMASYA 20.141.623 TL
ANKARA 1.411.202.151 TL
ANTALYA 375.734.048 TL
ARDAHAN 4.550.270 TL
ARTVİN 9.820.331 TL
AYDIN 83.908.516 TL
BALIKESİR 91.518.862 TL
BARTIN 9.469.962 TL
BATMAN 22.557.871 TL
BAYBURT 2.824.896 TL
BİLECİK 12.694.272 TL
BİNGÖL 6.397.604 TL
BİTLİS 10.085.262 TL
BOLU 22.337.959 TL
BURDUR 18.207.030 TL
BURSA 301.555.781 TL
ÇANAKKALE 37.185.457 TL
ÇANKIRI 15.044.252 TL
ÇORUM 43.103.402 TL
DENİZLİ 163.423.834 TL
DİYARBAKIR 74.830.803 TL
DÜZCE 23.408.586 TL
EDİRNE 32.400.397 TL
ELAZIĞ 36.264.123 TL
ERZİNCAN 10.476.366 TL
ERZURUM 42.720.894 TL
ESKİŞEHİR 74.570.298 TL
GAZİANTEP 297.543.158 TL
GİRESUN 24.993.114 TL
GÜMÜŞHANE 5.512.512 TL
HAKKARİ 6.301.331 TL
HATAY 144.200.975 TL
IĞDIR 6.613.216 TL
ISPARTA 23.075.653 TL
İSTANBUL 3.786.532.998 TL
İZMİR 521.714.547 TL
KAHRAMANMARAŞ 85.556.521 TL
KARABÜK 16.564.171 TL
KARAMAN 17.632.514 TL
KARS 10.530.376 TL
KASTAMONU 25.358.538 TL
KAYSERİ 109.788.684 TL
KIRIKKALE 13.450.147 TL
KIRKLARELİ 25.460.618 TL
KIRŞEHİR 19.247.671 TL
KİLİS 4.836.143 TL
KOCAELİ 251.236.467 TL
KONYA 183.972.368 TL
KÜTAHYA 30.479.017 TL
MALATYA 34.278.780 TL
MANİSA 107.286.700 TL
MARDİN 37.073.675 TL
MERSİN 117.814.414 TL
MUĞLA 115.405.217 TL
MUŞ 8.753.985 TL
NEVŞEHİR 20.371.396 TL
NİĞDE 22.094.375 TL
ORDU 41.837.210 TL
OSMANİYE 33.555.290 TL
RİZE 20.864.511 TL
SAKARYA 68.151.468 TL
SAMSUN 91.497.806 TL
SİİRT 21.210.769 TL
SİNOP 10.491.277 TL
SİVAS 29.961.385 TL
ŞANLIURFA 69.452.380 TL
ŞIRNAK 13.073.090 TL
TEKİRDAĞ 82.845.829 TL
TOKAT 26.555.877 TL
TRABZON 63.663.100 TL
TUNCELİ 4.021.252 TL
UŞAK 23.949.060 TL
VAN 29.377.284 TL
YALOVA 27.128.378 TL
YOZGAT 23.114.009 TL
ZONGULDAK 36.847.840 TL
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