Türkiye'nin gıda devi iflas etti

Küresel kriz ve ardından gelen korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşayan firmalar art arda konkordato ve iflas vermeye başladı. Bir çok ünlü firmanın konkordato açıkladığı dönemde iflas eden şirket sayıları da arttı.

Listeye son eklenen firma ise özellikle süt ve süt ürünlerinde Türkiye'nin marka değerlerinden olan Yörsan oldu. Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.

Balıkesir Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir'de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı. Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iflasına karar verdi.

İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.