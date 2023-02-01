Türkiye'ye bir nükleer santral teklifi daha!

Güney Kore'nin nükleer santral işletmecisi KEPCO, Türkiye'de nükleer santral kurmak için ön teklifte bulundu.

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansında yer alan ve KEPCO tarafından yapılan dün tarihli açıklamaya dayandırılan haberde, Türkiye’nin yeni bir nükleer santral inşası için teklif sunması için Aralık ayında KEPCO’dan talepte bulunduğu ifade edildi.

Haberde KEPCO’nun ön teklif sunduğu ve Türkiye ile tam kapsamlı müzakerelerin başladığı ifade edildi.

Şirketin açıklamasına göre KEPCO Başkanı Cheong Seung-Il, pazartesi günü Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi ve ülkenin kuzey kesiminde 1.400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu.

İki taraf, yaklaşık 40 trilyon won (32.55 milyar Dolar) değerinde olacağı tahmin edilen proje hakkında görüşmelerde bulunuyordu. Türk hükümeti geçen yıl aralık ayında KEPCO'dan bir teklif sunmasını istedi.

Şirket, teklifin Kore'nin projeyi nasıl yürüteceğine ilişkin planını ve nükleer santral inşa etme yeteneklerine ilişkin bilgileri içerdiğini söyledi. KEPCO yaptığı açıklamada, “İki taraf projeyle ilgili ciddi görüşmelere başladı. Projeyi zorlamanın en uygun yolunu bulmak için fizibilite testi yapılacak” ifadesini kullandı.