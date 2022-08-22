Türkiye'ye gelen turist sayısı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'yi 2022 yılının ilk 7 ayında toplam 26 milyon 195 bin 747 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere bakıldığında; geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yüzde 128,28 artarak 23 milyon 30 bin 209 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en son yayımlanan 6 aylık verilere göre Türkiye'yi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı, temmuz ayı itibarıyla 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.

EN ÇOK ZİYARETÇİ ALMANYA'DAN

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 137,36 artış ve 2 milyon 992 bin 551 kişi ile Almanya birinci, yüzde 41,36 artış ve 2 milyon 197 bin 331 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde 2036,01 artış ve 1 milyon 810 bin 248 kişi ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

TEMMUZDA YÜZDE 52 ARTIŞ

Türkiye 2022 yılının temmuz ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise temmuz ayında 962 bin 3 kişi ile Almanya birinci, 741 bin 419 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, 545 bin 973 kişi ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Hollanda ve Bulgaristan takip etti.

DHA