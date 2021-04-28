Uçak biletlerine rekor tam kapanma zammı

Türkiye koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 3 haftalık tam kapanmaya hazırlanırken, uçak ve otobüs biletlerine yapılan fahiş zamlar isyan ettirdi.

Salgın nedeniyle 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayı tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaş biletlere hücum etti.

Yoğun talep, bilet fiyatlarını da artırdı.

17 günlük tam kapanma sürecinde, iç hat yolcuları, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren alacakları izin belgeleriyle seyahat edebilecek.

Tam kapanma kararının açıklanmasıyla bu dönemi memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerinin kilitlenmesine neden oldu. Talebin artmasıyla uçak bilet fiyatlarında da artış yaşandı.

Yoğun ilginin olduğu Gaziantep'e ekonomi sınıfı bilet, 494 ile 662 lira arasında, Trabzon’a 494 ile 813 lira arasında satışa sunuldu.

İç hatlarda business biletler ise 745 ile 1760 lira arasında satılıyor.