Ünlü ekonomist TCMB'nin yeni hamlesini açıklayıp ''tehlike çok ciddi'' uyarısını yaptı

Ünlü ekonomist Ali Ağaoğlu, Türkiye’de finansal karar almanın zorlaştığını belirterek ”Kredileri bu kadar sıkıştırdığımız ortamda ödeme sistemlerini çok ciddi tehlikeye atıyoruz” dedi.

Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesine karşın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) dövizin artışını durdurmak için kredi kullanımına kısıtlama getirince sektörün büyük zorluk yaşadığına ilişkin şikayetler arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu bazı bankaların hiç kredi vermediğini, bazılarınınsa yüzde 30 ile yüzde 50 arasında faizle kredi verdiğini söylemiş ve konuyla ilgili yetkililerle görüşmüştü.

Dünya’da Hakan Güldağ’la ‘Şans Sohbetleri’nde TCMB’nin faizi tek haneye indireceğini belirten Ali Ağaoğlu, ”İşgören faizi başka bir yerde” diyerek finansal karar almanın zorlaştığını söyledi.

Ağaoğlu şunları söyledi: ”Sadece faizleri indirmekle maalesef ne yatırımı ne finansal kararları almamız kolaylaşmıyor. TL kredisi dövize gidecek algısıyla yılbaşından bu yana kısıtlamalara gidildi. Kredileri bu kadar sıkıştırdığımız ortamda ödeme sistemlerini çok ciddi tehlikeye atıyoruz. Devamında da ticaretin durması veya çok ama çok ciddi krizlere neden olabilir. Bunu mu istiyoruz? Eğer sadece kuru kontrol etmek içinse orası biraz muamma.”

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