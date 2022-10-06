Ünlü ekonomistten dikkat çeken analiz: ''Piyasaların daha sert tepki vermemesinin 1 tek nedeni var''

Ekonomist İbrahim Kahveci, piyasaların "Yakında seçim olur ve reel bir para - makro politikalar uygulanır" beklentisiyle şu an daha sert bir tepki vermediğini söyledi.

Ekonomist İbrahim Kahveci, Karar gazetesinde yayımlanan 'Ekonomi modelimizde inek sorunu' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen yeni ekonomi politikalarını eleştirdi.

İktidarın söylemlerinin güçlü, ancak tabanının sorgusuz olduğunu dile getiren uzman isim, "Olanların tam tersini söylediklerinde dahi alkışlar yeri göğü inletebiliyor" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"• Mesela, TL artık dandik para olmuş ve değerini koruyamadığı için dolara endekslenmiş ama ortada liralaşma diye bir söylem dolaştırılıyor.

• Mesela, yeni model öncesi geçen yıl ilk 7 ayda -13.677 milyon dolar olan cari açık bu yıl aynı dönemde -36.672 milyon dolara çıkmış ama cari fazla diye bir şeylerden bahsedilebiliyor.

• Mesela, yatırım ihracat deniliyor ama ihracat artışı %17,1’de kalırken ithalat artışı %408’e çıkabiliyor. Böylece dış ticaret açığı -32,4 milyar dolardan -83,8 milyar dolara fırlıyor ama hala ihracat artışından, dış fazladan bahsedilip meydanlar inletilebilir.

• Mesela, kamu yatırım oranı tarihi en düşük seviyelere AK Parti ile düşmesine rağmen asırlık hizmetlerden, yatırımlardan bahsedilip verimsiz ve savurgan Hazine garantili müteahhit yatırımları ile övünülebiliyor.

• Mesela, dış ticarette çok net gördüğümüz düşük teknolojik ihracat ve gerileyen katma değere rağmen; kalkınmadan, bilim ve teknolojik ilerlemeden çok rahat bahsedilebiliyor. 2000’lerde ihracatın yüzde 6’sını geçen yüksek teknolojik ürün ağırlığı artık yüzde 2,2’lere gerilemiş durumda.

Kısaca bindik bir alamete ve gidiyoruz bir yerlere... Ama nereye?

Emin olun piyasaların hala daha sert tepki vermemesinin bir tek nedeni var: Yakında seçim olur ve reel bir para -makro politikalar uygulanır... Aksi halde bugün inek piyasasında yaşanan kilitlenme ve yıkım tüm piyasalarda peşi sıra zincirleme gelebilir."

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