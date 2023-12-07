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Yeni 200 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni 200 TL'lik banknotlar tedavüle girdi
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzasının bulunduğu yeni tertip 200 liralar tedavüle girdi.

E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar, bugünden (7 Aralık 2023) itibaren tedavüle verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) E9 Emisyon Grubu VII. Tertip 200 TL Banknotların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Duyurusu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Duyuruda, 1211 sayılı Kanun’un TCMB’ye verdiği yetkiye dayanarak E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verileceği bildirildi.

Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği belirtilen duyuruda, “Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. VII. tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.” denildi.

Etiketler yeni 200 TL banknot hafize gaye erkan osman cevdet akçay
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