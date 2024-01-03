Yoksul gelir grubunun gıda enflasyonunu açıklandı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, TÜİK, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından Türkiye'nin en acı enflasyon hesabı olan ve nüfusun yüzde 20'sini doğrudan etkileyen gıda enflasyonu rakamlarını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılı Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), enflasyon verilerinin ardından yaptığı açıklamada, "TÜİK, Aralık 2023 döneminde gıda enflasyonunu yüzde 72 olarak açıkladı. Ancak bu enflasyon halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmaktan oldukça uzak bir oran" ifadelerine yer vererek en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonunun yüzde 113,1 olduğunu açıkladı.

Açıklamada ayrıca TÜİK'in Haziran 2022'de madde sepeti fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi üzerine DİSK'in TÜİK'e karşı açtığı davaya rağmen madde sepeti verilerinin hâlâ yayımlanmadığına da değinildi.

"Resmi ortalama enflasyon oranları düşük gelirlilerin, emekçilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği oranlar değildir" denilen açıklamada DİSK-AR'ın araştırmasına ait verilere yer verildi.

DİSK-AR verilerine göre gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken emeklilerde gıda enflasyonu yüzde 88,4 oldu.

Üçüncü yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 82,1 olurken, düşük gelirli ikinci yüzde 20’lik grubun gıda enflasyonu yüzde 94,1 ve en yoksul yüzde 20’lik gelir grubun gıda enflasyonu ise yüzde 113,1 olarak gerçekleşti.

Dördüncü (yüksek) yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 68,9 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu ise yüzde 52,9 oldu. Böylece en yoksul gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 113,1 olurken, en yüksek gelir grubunun gıda enflasyonu yüzde 52,4 oranında kaldı.

Açıklamada "Bu durum enflasyonun gelir gruplarına, farklı toplumsal kesim ve sınıflara göre önemli ölçüde farklı hissedildiğini ortaya koyuyor" ifadelerine yer verildi.

"Gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılıyor"

2005 ve 2023 verilerinin karşılaştırıldığı açıklamada son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki farkın açılmaya başladığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"2005 yılında 122,6 olan TÜFE endeksi, Aralık 2023’te 1859,3’e yükseldi.

2005’te 116 olan gıda fiyatları endeksi ise 2023’te 2,675’e yükseldi.

Böylece TÜFE 2005’ten bu yanda 15 kat; gıda fiyatları ise 2005’ten bu yana 23 kat arttı.

2005’te yüzde 7,7 olan yıllık enflasyon oranı 2023’te yüzde 64,7 oldu.

2005’te yüzde 4,9 olan yıllık gıda enflasyonu ise 2023’te yüzde 72’ye yükseldi.

Öte yandan son yıllarda gıda enflasyonu ile genel enflasyon arasındaki fark açılmaya başladı. Aralık 2005’te TÜFE’yle aynı seyreden gıda fiyatları endeksi Aralık 2023’te TÜFE’nin 816 puan (yüzde 43,8) üstüne çıktı."