Yurtdışından telefon getirenler dikkat! 1 Kasım'da yeni uygulama başlıyor

Ticaret Bakanlığı ve BTK, yurtdışından telefon getirenler için yeni bir takip sistemi kurdu. Yeni uygulama 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilecek.

Türkiye'deki vergi fiyatları nedeniyle yurtdışından telefon getirmeye çalışan binlerce insan bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı şahsa özel bu vergi muafiyetinin ticarete dönüşmemesi için aldığı önlemleri sıkılaştırıyor.

Daha önce bir kişinin telefon getirme süresi 2 yıldan 3 yıla çıkartılmıştı ve pasaportu beyan eden kişi üzerine telefon hattı şartı getirilmişti.

Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Kişilerin üç yılda birden fazla telefon getirmesini önlemek için ortak bir sorgulama ekranı geliştirildi.

Bu ekran sayesinde kişilerin üzerine kayıtlı telefonlar daha yakından izlenebilecek.

TARİH VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarımızda görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek. Söz konusu uygulama 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla hayata geçirilecektir. Böylelikle yolcu beraberi getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecektir."