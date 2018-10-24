Belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak

Altun, il müdürlüğünde düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 5 Haziran'da Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlattı.

Yönetmelikle emlakçılığın yasal altyapıya kavuştuğunu belirten Altun, "Bununla haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, nitelikli insan kaynağı yaratılması, taşınmaz ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, mesleğe itibar kazandırılması ve meslek gruplarına duyulan güvenin artırılması ile hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyeti hedeflenmiştir." dedi.

Yetki belgesinin ticaret il müdürlükleri bilgi sistemi tarafından 5 yıl süreyle verildiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Mevcut işletmelerin 5 Haziran'dan itibaren 18 ay içinde yani 5 Aralık 2019'a kadar durumlarını yönetmelikte belirlenen şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi almaları gerekmektedir. Yaptığımız araştırmada, ilimiz genelinde esnaf odalarına bağlı 175, ticaret odalarına bağlı 40 olmak üzere toplamda 215 kayıtlı emlakçının olduğu tespit edildi. Yine yönetmelikle işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir. Mesleki yeterlilik belgeleri Mesleki Yeterlilik Kurumunca yetkilendirilmiş ulusal yeterliliklere dayalı kuruluşlar tarafından verilmektedir.

Yetki belgesi verilmesinde iş yerinin belirtilen fiziksel şartları taşıması, meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, işletmelerde bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması, arşiv bölümünün bulunması ve teknik donatılara sahip olunması gibi şartlar belirlenmiştir."

Altun, yetki belgesiz çalışan emlakçılara 4 bin lira ceza kesileceğini kaydetti.

Mahmut Altun konuşmasının ardından Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı ve emlakçı Serhat Çeker'e "Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi" verdi.

Çeker de bu belge ile emlakçıların denetlenebileceğini belirterek, "Yapılan düzenleme ile emlakçılık Avrupa standartlarına, uluslararası standartlara ulaşıyor. Belgesi olmayanlar en kısa sürede edinmelidir. Teşekkür ediyorum." dedi.