Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor

Deprem sonrası kiraları artıranlara yönelik soruşturma sürüyor. İlan siteleri incelenerek, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar karşılaştırılıyor. Fiyat artışına neden olanlara yönelik ''fiyatları etkileme'' suçundan dava açılabilecek. Avukat Beyza Nur Çatal, suç kapsamında 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilebileceğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilden afetzedelerin birçoğu, farklı kentlere göç etti. Ankara, deprem bölgesinden en fazla göç alan şehirlerden oldu. Ancak depremzedelerin kente gelmesiyle ev kiralarında yüksek oranda artış başladı. Birçok kişi, depremzedelerin kente gelmesini fırsat bilen bazı ev sahipleri ve emlakçıların fahiş artışlar yaptıklarını iddia ederek şikayette bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Ticaret Müdürlüğü'nün de bu yöndeki tespitleri üzerine, konut kiraları ve satışlarındaki artışlarla ilgili soruşturma başlattı.

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI FİYATLAR İNCELENİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında, konut satış ve kira artışlarını mercek altına aldı. Bu kapsamda gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verilen tüm sitelerden veriler toplandı. Veriler, tek tek incelenip, deprem öncesi ve sonrasındaki fiyatlar analiz ediliyor. Ekipler, Ticaret Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve 112'ye yapılan ihbarları da bir araya getirerek tek tek inceliyor. Analiz ve tespitler sonucu fiyat artışına neden olduğu belirlenenler hakkında, TCK 237'nci maddesi kapsamındaki 'fiyat etkileme' suçundan soruşturma yürütülerek 1 ile 3 yıl arasında hapis talebiyle dava açılabilecek.

Avukat Beyza Nur Çatal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bu çalışma kapsamında deprem sonrasında fahiş fiyat artışı yapanlar internet sitelerinden tespit edildikten sonra bunlarla ilgili TCK 237’nci maddesi gereği fiyatları etkileme suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası verilmesi söz konusudur. Yeni kiraya çıkacak vatandaşlar, eğer fahiş bir fiyatla karşılaşırsa bu durumu Ticaret Bakanlığı'na, cumhuriyet başsavcılıklarına veya 112 ihbar hattına bildirdiğinizde bu şahıslar hakkında adli işlemler başlatılır" dedi.

'İLANLARI SİTELERDEN ÇEKİYORLAR'

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçan da depremden sonra ev kiralarında yüzde 50 ile yüzde 150 arasında artış olduğunu belirterek, "Kiralar inanılmaz arttı. Fırsatçılar yine gündemde. Depremzedelerimiz şehrimize geliyor. Önümüzdeki günlerde bu sayının 300 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Zaten Ankara’da kiralık ev sorunu var. Kiralık ev eksik olunca yeni bir nüfus da şehre gelince ciddi bir patlama oldu. Bu durumu da mal sahipleri fırsata çevirdi. Astronomik rakamların üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Ankara’da 7 bin emlakçı var. Bunlardan yüzde 95’i fiyatı etkileyecek bir durumun içinde olmadı, olmayacak. Evlerin fiyatlarını artıran kesinlikle fırsatçı mal sahiplerine önlem alınırsa bu iş çözülür. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çalışması bu artışın önüne geçer, diye düşünüyorum. Son zamanlarda fırsatçılar, ilan sitelerinden ilanlarını çekiyor" diye konuştu.

FAHİŞ FİYATLI İLANLAR SAPTANDI

Mali Şube ekiplerinin yaptığı incelemeyle deprem sonrası fahiş fiyat artışı görülen ilanlar, tespit edildi. Kira artışıyla ilgili ihbarda bulunanların müşteki olarak ifadeleri alındı. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışma yapılarak, e-Ticaret sitelerindeki konut kira ve satış fiyatlarına yüzde 10’dan fazla zam yapan ilanların verileri soruşturma dosyasına eklendi. Soruşturma kapsamında, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) konut artış endeksi verileri de alınırken, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile görüşülerek, konut kira ve satış bedellerinin emlak endekslerinin çıkarılacağı belirtildi. Bu incelemeler sonucu ortaya çıkacak rayiç bedeller üzerindeki ilanların sahipleri ile şikayete konu sözleşmeye taraf mülk sahibi ve aracılar hakkında şüpheli tespiti yapılacağı kaydedildi.

DHA