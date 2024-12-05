İstanbul'da 6 sitede kentsel dönüşüm başladı

İstanbul Bahçelievler'de, 188 daireden oluşan 6 sitede kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk kepçe vuruldu.

Bahçelievler'de, 6 sitede 188 daire başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları için ilk kepçe vuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi’nde bulunan Akın Tekstil Sitesi’nin yıkımı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Sezayi Köse, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Site sakinleri, yıkım sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamazken, kimileri cep telefonuyla bu anları kayda aldı.

750 KİŞİ MODERN VE GÜVENLİ KONUTLARA KAVUŞACAK

Akın Tekstil Sitesi, yapılan beton dayanım testlerinde depreme karşı yetersiz olduğu tespit edilen 6 blok ve 188 bağımsız birimden oluşuyor. Projenin tamamlanmasıyla, 750 vatandaş modern, güvenli ve depreme dayanıklı konutlara taşınacak.

'BAHÇELİEVLER KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TÜRKİYE'NİN LİDERİ'

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler’in kentsel dönüşüm çalışmalarında Türkiye genelinde lider olduğunu söyledi. Bahadır, “2019’dan bu yana 2 bin riskli binayı dönüşüme dâhil ettik. Bu yıl 370 binanın yıkımı tamamlandı ve 16 binden fazla vatandaşımıza kira yardımı yapıldı. Vatandaşlarımızın güvenli bir geleceğe adım atmaları için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” dedi.

'YARISI BİZDEN KAMPANYASI İLE SÜREÇ HIZLANIYOR'

Yarısı Bizden Kampanyası ile kentsel dönüşüm projelerine büyük bir ivme kazandırdığını ifade eden Bahadır, Bahçelievler’de 66 riskli yapı ve 897 bağımsız birimin bu destekten faydalandığını belirtti. Bahadır, bu projelerle daha güvenli ve modern yaşam alanlarının oluştuğunu dile getirdi.

“VATANDAŞLARIMIZI DÖNÜŞÜME DAVET EDİYORUM”

Depreme dayanıklı yapılar inşa etmenin önemine değinen Bahadır, vatandaşlara çağrıda bulunarak “Deprem gerçeğiyle yüzleşmek zorundayız. Tüm komşularımıza çağrım, riskli binalarda oturmayın ve kentsel dönüşüm projelerine dâhil olun” diye konuştu.

SİTE SAKİNLERİNDEN DUYGUSAL VEDA

İş makinelerinin blokları yıkmaya başlamasıyla site sakinleri duygusal anlar yaşadı. Yıkımı gözyaşları içinde izleyen ev sahipleri, bir yandan hatıralarını yad ederken bir yandan da cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Site sakini Çiğdem Gür, “İnsan duygulanıyor. Tabi ki yenilenecek daha güzel olacak daha sağlam olacak ama yine de bir burukluk oluyor insanda. Bütün ailemiz burada oturdu benim akrabalarım dahil. biz de son çıkanlardanız Dediğim gibi iyi oluyor güzel oluyor ama yine de duygulanmamak elde değil” dedi. Ramize Tekin “Geçmişimiz var anılarımız var.Şu an onlara üzülüyorum. Yenilenmesi için tabi seviniyorum ama şu an anılarımız da gidiyor” dedi.