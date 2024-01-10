Kentsel dönüşümde kira desteğine zam: İşte il il yeni kira desteği ücretleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için kira desteğini artırdı. İşte il il kira yeni zamlı kira desteği ücretleri...

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında il bazında verilen kira destekleri artırıldı.

Yapılan yasal düzenlemeler ve kampanyalarla kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanırken kira destekleri de arttı.

Evi dönüşüme girenlere devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi.

Yapılan değişiklikle İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı.

Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya yükseldi.

Diğer illerde 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine çıkarıldı.

Riskli yapı bölgelerinde 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle kira yardımı yapılacak. Ayrıca, kiracılar, iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

Sınırlı ayni hak sahipleri ise illerine göre değişen miktarlarda destek alacaklar. Bu destek tutarları 15 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişkenlik gösterecek. Yapılan bu düzenleme, kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara sağlanan desteklerin artırılması ve daha etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor.