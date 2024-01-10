  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Kentsel dönüşümde kira desteğine zam: İşte il il yeni kira desteği ücretleri

Kentsel dönüşümde kira desteğine zam: İşte il il yeni kira desteği ücretleri

Kentsel dönüşümde kira desteğine zam: İşte il il yeni kira desteği ücretleri
Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak için kira desteğini artırdı. İşte il il kira yeni zamlı kira desteği ücretleri...

Kentsel dönüşümü hızlandırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında il bazında verilen kira destekleri artırıldı. 

Yapılan yasal düzenlemeler ve kampanyalarla kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanırken kira destekleri de arttı.

Evi dönüşüme girenlere devlet tarafından verilen kira desteklerinde artışa gidildi.

Yapılan değişiklikle İstanbul için aylık destek tutarı 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldı. 
Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de ise 3 bin lira olan kira desteği yeni yılda 4 bin 500 liraya yükseldi.
Diğer illerde 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında olan kira yardımı da 3 bin ila 3 bin 750 lira seviyesine çıkarıldı.

Riskli yapı bölgelerinde 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay süreyle kira yardımı yapılacak. Ayrıca, kiracılar, iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alma hakkına sahip olacaklar.

Sınırlı ayni hak sahipleri ise illerine göre değişen miktarlarda destek alacaklar. Bu destek tutarları 15 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişkenlik gösterecek. Yapılan bu düzenleme, kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaşlara sağlanan desteklerin artırılması ve daha etkili bir şekilde uygulanmasını amaçlıyor.

 

İstanbul’da dönüşüm için 12 rezerv alan açıklandıİstanbul’da dönüşüm için 12 rezerv alan açıklandıEmlak
Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: ''Söylediğime pişman oldum''Prof. Dr. Naci Görür isyan etti: ''Söylediğime pişman oldum''Güncel
Bakan'dan ''devlet evlere el koyacak'' iddialarına dikkat çeken yanıtBakan'dan ''devlet evlere el koyacak'' iddialarına dikkat çeken yanıtEmlak

 

 

Etiketler kentsel dönüşüm kira desteği kentsel dönüşümde kira yardımı desteği kira ödemesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı Kız çocuğu iple asılı halde bulundu! İddialar mide bulandırdı EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? EYT'yi kaçıranlar kademeli emeklilikten nasıl faydalanacak ? Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Fuhuş adası için Türkiye'den de çocuk kaçırmışlar! Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Erman Toroğlu'ndan olay olacak Erdoğan - Büyükekşi iddiası Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Kulislerden sürpriz iddia: Kabine değişiyor! Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Ekvador'da büyük kaos: Çete üyeleri ülkeyi savaş alanına çevirdi Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Bakan açıkladı: Nar ekşisinden sonra limon sosuna yasak geliyor Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Emekli promosyonuna yeni yıl zammı: 15 bin TL'ye yükseldi Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti! Bergüzar Korel makyajsız halini paylaştı: Doğal güzelliğiyle mest etti!