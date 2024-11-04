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Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılacak

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı: Artık e-Devlet üzerinden yapılacak
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Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren uygulama hayata geçti. Bugün itibarıyla kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağına ilişkin çalışmaların tamamlandığını duyurmuştu.

Söz konusu hizmetin ilk aşaması bugün itibarıyla uygulanmaya başladı.

Uygulamadan ilk aşamada, 18 yaş üzerinde olan e-Devlet kullanıcıları faydalanabiliyor.

Hizmetin ilk kısmında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı "Kira Sözleşmesi İşlemleri" üzerinden hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması şeklinde ilerleniyor.

Ayrıca 10 hissedara kadar sahipliği olan taşınmazlar da bu hizmetten kiraya verilebiliyor.

Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi yapılabiliyor.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren uygulama hayata geçti. Bugün itibarıyla kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

İKİNCİ AŞAMA YIL SONUNDA

Hizmetin ikinci aşaması ise yıl sonunda kullanıma sunulacak. Düzenlemenin devamında, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların (taşınmaz sahibi ve kiracı) onayına sunma rolü ile sürece dahil olacak.

Sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışma, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepleri üzerine başlatılmıştı. Söz konusu hizmetle tüketicilerin kurumlara kira sözleşmelerini iletme yükünden kurtarılması amaçlanıyor. Ayrıca sözleşmeler aracılığıyla Türkiye Gayrimenkul Değer Haritası'nın oluşturulması için de veri temin edilmesi planlanıyor.

Bakan Şimşek, bu hizmetin tüm kesimler için fayda sağlayacağını, sözleşmelerin hızlı, kolay ve güvenilir şekilde yapabileceğini belirtmişti.

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ŞEFFAF PİYASA OLACAK

Uygulama, vatandaşların güvenilir şekilde kira sözleşmesi oluşturmasına fırsat tanıyacak. 

Uzmanlar, kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasının hem ev sahipleri hem de kiracılar için daha şeffaf piyasanın oluşmasına imkan vereceğini belirtti. 

Kira ücretinin sistem üzerinden görülebilmesi, kiracılara ve ev sahiplerine bölgelerindeki piyasa koşulları hakkında doğru ve güncel bilgi sağlayacak. 

Ayrıca, e-Devlet sisteminden kira bedelleri izlenerek, aşırı artışlar tespit edilecek ve gerekli müdahalelerde bulunulabilecek.

Etiketler kira sözleşmesi e-devlet hazine ve maliye bakanlığı
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