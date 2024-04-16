Mahfi Eğilmez konut fiyatları için uyardı

Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, konut satmak ya da yeni bir konut almak isteyen vatandaşları uyararak önümüzdeki dönemde konut fiyatlarının yol haritası için dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) rakamının 26.3 trilyon TL olduğunu hatırlattı. Bu rakamın TÜİK tarafından kabul edilen kurla hesaplandığında 1 trilyon 119 milyar doları bulduğunu belirtti.

Son faiz kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanırken, ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'in borsa ve konut piyasalarındaki gelişmelerle ilgili yazısı yeniden dikkat çekti. Mart ayında açıklanan ekonomik göstergeler arasında büyüme oranının ve turizmin olumlu olduğunu belirten Dr. Mahfi Eğilmez, 2023 büyüme oranının %4,5 olarak açıklanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Diğer göstergeleri de paylaşarak Türkiye'nin %67'lik enflasyonla Arjantin ve Lübnan'ın ardından üçüncü sırada yer aldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri beklenmedik bir şekilde 500 baz puan artırmasının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu artışın doğru bir hamle olduğunu ifade etti.

Eğilmez, "Merkez Bankası'nın yükselmeye devam eden enflasyonu durdurabilmek için faizi arttırması doğru bir yaklaşımdır. Ne var ki maliye politikası gevşek kaldığı ve yapısal reformlara girişilmediği sürece faiz artırımının etkisi sınırlı kalacaktır" dedi.

Borsa ve konut sektörüne ilişkin gelecek projeksiyonlarına odaklanan Mahfi Eğilmez, "Faiz oranları enflasyon seviyelerine yükseldiğinde, borsa ve gayrimenkul fiyatlarının önceki rekorlarına ulaşamayabileceğini ve hatta çöküş yaşayabileceğini" ifade ederek milyonlarca yatırımcıya uyarılarda bulundu.

Eğilmez yazısında ayrıca şunları söyledi:

"Bu zoraki ekonomi politikası, şimdilik tüketim ağırlıklı büyümeye ve istihdama destek oluyor gibi görünse de gayrimenkul ve borsa gibi çeşitli alanlarda balonların oluşmasına neden oluyor. Böyle bir ortamda, 'borsa rekorlar kırıyor, demek ki ekonomi iyiye gidiyor' demek gerçekçi değil. Faiz enflasyon düzeyine çıkarıldığında, bu rekorlar kısa sürede çöküşe dönüşebilir."

Son açıklanan yüzde 67'lik enflasyon oranı ile Türkiye'nin, yüzde 254'lük Arjantin ve yüzde 177 ile Lübnan'dan sonra üçüncü sırada geldiğini belirten Eğilmez, enflasyonun artık yapışık hale geldiğini de dile getirdi.

"Sokaktaki vatandaş enflasyonla ciddi bir mücadele olmadığını görünce iç tüketimini kısmıyor. Maliye politikası gevşekse ve para politikası yarı sıkıysa önleyemezsiniz. Sokağın davranışı da fiyatları artırıyor. Bu kısır döngüden kurtulmak zor" açıklamasını yaptı.

Geçen yılın tamamında 143 milyar lira olan bütçe açığının 2024 yılında şimdiden 151 milyar liraya ulaştığına dikkat çeken Eğilmez, "Ocak ve Şubat'ta nakit açığı 405 milyar liraya yükseldi. Bu bütçeyi de zorluyor. Türkiye'nin 2023'ün ilk 3 aylık verilerine göre toplam dış borcu 483 milyar dolar.

12 aylık cari açık 37,5 milyar dolar, düşüş eğiliminde. İhracatta 500 milyon dolarlık bir artış oldu. 2023 Ocak ayına göre ithalatta 7,6 milyar dolarlık bir düşüş var. Bu düşüşün yaklaşık 4 milyar doları, altın ithalatındaki azalmadan kaynaklanıyor. Böylece cari açığımızda Ocak ayında 7,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı" bilgisini paylaştı.

Enflasyonla mücadelede farklı yöntemlerin denenmesi gerektiğini vurgulayan Eğilmez, "En kötü senaryo enflasyonu takip etmektir. Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 45'ten yüzde 75'e çıkararak sistemde bir sarsıntı yaratabilir ve bu şekilde enflasyonu kontrol altına alabilir. Farklı yöntemler denemek için böyle radikal adımlar atılabilir" şeklinde öneride bulundu.