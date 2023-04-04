Nisan 2023 kira enflasyon zam oranı belli oldu

TÜİK'in Mart 2023 enflasyon rakamını açıklamasıyla birlikte 2023 Nisan ayı kira zam oranı da belli oldu. Her ne kadar konutta yüzde 25'lik zam sınırı uygulaması devam etse de ticari kirada böyle bir sınır bulunmuyor. İşte 3 Nisan 2023 itibariyle kira ücretlerinde yapılabilecek maksimum zam oranı....

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mart 2023 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Nisan 2023 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023 üretici ve tüketici enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2023 Nisan ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

Buna göre Nisan 2023 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 70,20 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

EV SAHİPLERİ ZAM YAPAMAYACAK

Hatırlanacağı gibi konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25’in üzerinde artış yapılamayacak.

Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

Buna göre Nisan ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 3.000 TL

Zam oranı: yüzde 70,20 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 2.106 TL

Zamlı kira bedeli: 5.106 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: yüzde 70,20 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 3.510 TL

Zamlı kira bedeli: 8.510 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: yüzde 70,20 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 7.020 TL

Zamlı kira bedeli: 17.020 TL

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.