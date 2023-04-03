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Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum

Enflasyon sonrası Dolar, Euro ve altında son durum
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Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Mart 2023 enflasyon verileri sonrasında piyasalar zirvedeki seyrini sürdürüyor.. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz haftaya Türk Lirası karşısında yükselişle başlayıp, yükselişle tamamlayan piyasalar yeni ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek olan üretici ve tüketici enflasyon rakamlarını bekliyorDU..

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri yeni haftada da sürüyor. 

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

Mart 2023 enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2023 TÜFE ve ÜFE'yi açıkladı. 

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %50,51, aylık %2,29 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %62,45, aylık %0,44 arttı

 Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %62,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %113,73 artış gösterdi.

 ENAG'ın enflasyon rakamları

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay olduğu gibi bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan kısa bir süre önce Mart 2023 enflasyon verisini açıkladı. ENAG verilerine göre mart ayında yüzde 5.08 arttı. Yıllık artış ise yüzde 112.51 olarak açıklandı. Öte yandan ENAG şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttığını yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 olduğunu açıklamıştı. TÜİK'e göre ise Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 artarken yıllık bazda 55.18 olmuştu.

Küresel piyasalarda ise yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve bunun da ABD Merkez Bankası'nı bir sonraki toplantısında faiz oranlarını artırmaya sevk edebilecek olması nedeniyle dolar endeksi yükselişe geçti.

Doları diğer altı para biriminden oluşan bir sepet karşısında takip eden dolar endeksi böylelikle bugün saat 11:30 itibarıyla 102,41 seviyesine çıktı.

İşte piyasalarda son durum:

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 27 bin 718 Dolar'dan başlayan Bitcoin 28 bin 401 Dolar'dan, 
1.777 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.815 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 84,10 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 84,26 Dolar'dan işlem görüyor.  

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