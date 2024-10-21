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TOKİ indiriminden yararlanan kişi sayısı belli oldu

TOKİ indiriminden yararlanan kişi sayısı belli oldu
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TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasından 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcının yararlandığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı. Kampanyadan 22 bin 187 konu ve iş yeri alıcısının yararlandığı bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklama göre, TOKİ Başkanlığı borçlarına ilişkin peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Kampanya, satışları 30 Haziran 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti en geç 30 Haziran 2023'ten önce başlamış konut ve iş yerleri için uygulandı. Kampanyaya katılan 20 bin 871 kişi, borç bakiyesinin tamamını ödeyerek tapularını teslim aldı. Ayrıca 1316 kişi kısmi ödeme yaparak indirimden faydalandı. Kampanyadan yararlananların yüzde 96,08'inin borçlarını kişisel tasarruflarıyla kapattığı belirtildi. 

 

DHA

Etiketler toki indirim Toplu Konut İdaresi peşin ödeme
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