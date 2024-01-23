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10 il için yoğun kar yağışı uyarısı! 20 santimetreyi bulacak

10 il için yoğun kar yağışı uyarısı! 20 santimetreyi bulacak
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurdun doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulabileceği belirtildi.

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve batısı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç, batı ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Kar yağışlarının; Kars, Ardahan ve Ağrı ile kuzey ve doğu ilçeleri başta olmak üzere Erzurum çevreleri ve Muş’un yükseklerinde kuvvetli (10-20 cm), Bitlis, Van’ın kuzey ve güney ilçeleri, Siirt’in yüksekleri, Şırnak’ın doğusunun yüksekleri ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Hakkari’de yer yer yoğun (20 cm üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN 10 İL İÇİN KAR UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi. 

EGE DENİZİ İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi. 

TÜRKİYE'NİN SOĞUK İLİ BOLU OLDU

Öte yandan Meteoroloji'nin Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 17.2 derece ölçüldüğü Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Türkiye genelinde bulunan 1675 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik verilere göre; Bolu, 'Türkiye'nin en soğuk ili' olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma İstasyonu'nca, Bolu'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 17.2 derece olarak ölçüldü. Gerede ilçesi Samat köyünde hava sıcaklığı sıfırın altında 15.6 olarak ölçülürken, kayak merkezi Kartalkaya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 13.5 derece olarak kayıtlara geçti. 

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

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Etiketler meteoroloji hava durumu kar yağışı
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