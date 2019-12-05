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  3. 05 Aralık 2019 16:40

10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de 25 yaşındaki bir kadın, 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

10. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
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Nevşehir'de Yeter Ç. (25), 10'uncu kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, gece saatlerinde Bektik Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yeter Ç., 10'uncu kattaki evlerinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle yere düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, beton zemine düşen kadının öldüğü belirlendi. Yeter Ç.'nin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yeter Ç.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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