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12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 12 ilde DEAŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalandı.

DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde: Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarınca; 27 şüpheliye yönelik 12 ilde (Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa) bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal de ele geçirildi.

Etiketler deaş terör örgütü
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