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13 ilde ''sapık'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde ''Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis'' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Sibergöz-50” operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda, hesaplarından 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" vurgusunu yaptı.

Operasyonların Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca, Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla olmak üzere 13 ilde düzenlendiğini anlatan Yerlikaya, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartının ele geçirildiğini kaydetti.

Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarmaları tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde ''Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis'' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya sibergöz operasyon
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