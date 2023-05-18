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14 Mayıs seçimlerini bilen anketçi Hakan Bayrakçı'dan 2'nci tur tahmini

14 Mayıs seçimlerini bilen anketçi Hakan Bayrakçı'dan 2'nci tur tahmini
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Cumhurbaşkanlığı seçimini doğru tahmin eden anket şirketi Sonar'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 2'nci tur için tahminlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak. Yüzde 49.52 oy alan Erdoğan ile yüzde 44.88 oy alan Kılıçdaroğlu yarışacak. Gözler ilk turda ilk turda yüze 5.17 oy alan Sinan Oğan'a çevrildi.

Seçimlerin ikinci tura kalacağını ve adayların oy oranlarını en doğru şekilde tahmininde bulunan Sonar Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, ikinci tura dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sinan Oğan, tarafsız kalırsa;

Yüzde 1.8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,8 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1.6 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 2,2 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 1,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 2,0 sandığa gitmez

Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldığını açıklarsa;

Yüzde 1,8 Kemal Kılıçdaroğlu'na gider
Yüzde 2,0 Recep Tayyip Erdoğan'a gider
Yüzde 1,4 sandığa gitmez

14 Mayıs seçimini doğru tahmin etmişti

İlk tur için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 48.8; Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 44.1 ve Sinan Oğan'ın oy oranını yüzde 3.5 olarak açıklayarak dikkatleri üzerine çeken Bayrakçı, CNN Türk'ye yaptığı açıklamada; Sinan Oğan'ın oylarının ikinci turda nasıl dağılacağını açıkladı.

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Etiketler hakan bayrakçı sonar ikinci tur anket
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