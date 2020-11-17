15 yaşındaki çocuğu darp eden adam serbest bırakıldı

İstanbul Kağıthane'de fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğun görüntülerinin ortaya çıkması üzerine göz altına alınan 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı. Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği iddia edildi. Çocuğun daha önce de "defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığı" öne sürülürken, her seferinde "şaka yaptığını" söyleyen kişi, çocuğu son dövmesini cep telefonu ile kayda aldırdı. Çeken kişi, görüntüyü bir arkadaşına gönderirken, görüntü daha sonra darp edilen Enes Y.'nin amcasına ulaştı. Çocuğun ailesi ve amcası iş yerine gelerek çocuğu oradan aldı.

Olayın ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Yücel B. gözaltına alınırken Enes Y. de ifadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bugün Çocuk Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Enes Y.'yi darp ettiği iddia edilen Yücel B. ile o anları gülerek cep telefonu kamerasına kaydeden iş yeri sahibinin oğlu, götürüldükleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı.D

arp edilen çocuğun amcası konuyla ilgili konuştu. Amca, olayı şöyle özetledi: Dükkanda patronun oğlu olayı videoya çekiyor. Daha önce de çekip arkadaşlarına atmışlar. Videoda benim yeğenim gülüyor. Zaten hasta bir çocuk, balkondan düşmüş bir çocuk, vurulan darbelere canı yandıkça da gülen bir çocuk. Yeğenim balkondan düşüp beyin ameliyatı geçirmiş bir çocuk. Çocuğun başına yüzene vuruyor. Görüntüler elime geçince iş yerine gittik, neden böyle bir şey yaptın diye. Bu dükkanda şaka diye bu olaylar yaşanıyormuş, çocuk da bize söylemiyor. Olayın ortaya çıkması sonrası sordum, bu şaka mı diye. Çocuk, "Bana şaka yapacaklarını söylediler ama sonra iyice abarttılar" dedi. Zaten videolarda her şey ortada döven kişi kendi çektiği görüntüde de olayı itiraf ediyor. Yeğenim küçükken balkondan kafa üstü düştü. Kafa tası kırıldı, ameliyat oldu 3 ay yoğun bakımda yattı. Akli dengesi yerinde bir çocuk, şaka da yapsan ciddiyet de yapsan gülen bir çocuk. Olay savcılığa intikal etmiş emniyet de bildirildi. Gereken yapılsın, çünkü çocuğa yapılan bir şiddet, kimseye zararı olmayan bir çocuk, mağdur bir çocuk. Biz çocuğun çalışmasını bile istemiyoruz ama orada çalışıyor.

Kağıthane'de 15 yaşındaki çocuğa dayak olayında yeni gelişme